In einem ausführlichen Gespräch im Podcast von Max Fahler hat der prominente Wiener Schönheitschirurg Artur Worseg kein Blatt vor den Mund genommen und mit der jüngeren Ärzte-Generation im Netz abgerechnet. Gleichzeitig erinnerte der Mediziner an seine eigenen schweren Anfänge im Fernsehen, als er wegen seiner TV-Präsenz angezeigt wurde.

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Während andere Mediziner am OP-Tisch feine Schnitte setzen, greift Artur Worseg im Gespräch mit Max Fahler lieber zum verbalen Skalpell. Denn beim Anblick tanzender und click-geiler Weißkittel auf TikTok oder Instagram vergeht dem renommierten Schönheitschirurgen endgültig der Schmäh. Im Podcast fand er unmissverständliche Worte für das digitale Gebaren mancher Kollegen: "Ein Podcast ist das einzige, was für einen Arzt etwas wäre. Alles andere ist für mich Fremdschämen."

Für Worseg hat die Jagd nach Likes und virtueller Bewunderung längst pathologische Züge angenommen – und er nennt es beim Namen: Es grenze an eine Krankheit, permanent Follower anzuhäufen, von denen ein Teil ohnehin nur zusammengekauft sei. Besonders sauer stößt ihm das Missverhältnis zwischen glänzender Handy-Fassade und der oft nüchternen Realität am Patientenbett auf. "Das sind lächerliche Auftritte, die da passieren", urteilt der Chirurg scharf – schließlich gehe es in der Medizin um Können im Ernstfall und nicht um den nächsten viralen Wackler vor der Linse.

Vom Ärztekammer-Gegenwind zum TV-Pionier

Dass ausgerechnet er mit klaren Ansagen zur öffentlichen Präsenz nicht hinter dem Berg hält, hat durchaus pikante Vorgeschichte. Als Worseg vor Jahren als einer der ersten heimischen Ärzte mit einer TV-Sendung auf ATV den Schritt ins Rampenlicht wagte, blies ihm aus den eigenen Reihen ein eisiger Sturm entgegen. "Die Ärztekammer hat mich angezeigt. Das ging fast bis zum Berufsverbot", erinnert er sich an die harten Attacken der Standesvertretung.

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Unterkriegen ließ sich der Chirurg vom damaligen Spießrutenlauf dennoch nicht – er boxte sich durch und blieb obenauf. Der feine, aber entscheidende Unterschied zu heute liege für ihn auf der Hand: Früher habe man mit TV-Formaten aufgeklärt, während heute auf den Bildschirmen vielfach nur noch peinliche Eitelkeit regiere. Ein klares Urteil – ganz ohne Betäubung.