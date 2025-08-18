Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.100 aktien up +0.96% Andritz AG 62.35 aktien up +0.4% BAWAG Group AG 115.90 aktien down -0.69% CA Immobilien Anlagen AG 24.060 aktien up +1.35% CPI Europe AG 19.100 aktien up +1.22% DO & CO Aktiengesellschaft 232.50 aktien down -1.06% EVN AG 24.100 aktien up +0.42% Erste Group Bank AG 86.50 aktien down -2.04% Lenzing AG 26.350 aktien down -1.5% Mayr-Melnhof Karton AG 80.50 aktien down -0.25% OMV AG 47.400 aktien down -0.84% Oesterreichische Post AG 29.150 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.740 aktien down -1.91% SBO AG 29.450 aktien down -0.51% Telekom Austria AG 9.480 aktien up +0.42% UNIQA Insurance Group AG 13.020 aktien down -0.91% VERBUND AG Kat. A 64.45 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.900 aktien down -0.71% Wienerberger AG 31.440 aktien down -0.88% voestalpine AG 26.760 aktien down -1.98%
  1. oe24.at
  2. Business
Swatch
© X

Uhren-Aufreger

Rassismus-Eklat: Swatch stoppt Skandal-Kampagne

18.08.25, 09:56
Teilen

In der Werbung zieht ein asiatischer Mann seine Augen mit den Fingern zu Schlitzen 

Große Aufregung um die neue Kampagne des Schweizer Uhrenherstellers Swatch. In der Werbung ist ein asiatischer Mann zu sehen, der seine Augen mit den Fingern zu Schlitzen zieht. Die Empörung war groß – nun zog Swatch die Reißleine.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle entstandenen Irritationen oder Missverständnisse“, so das Schweizer Unternehmen in einer kurzen Stellungnahme.

Swatch
© X

Große Empörung

Die Empörung bleibt dennoch groß. „Was stimmt nicht mit Swatch?“, schreibt etwa ein User auf Reddit. Zahlreiche Nutzer werfen dem Unternehmen Rassismus vor.

 

Swatch kämpft derzeit mit einem deutlich niedrigeren Umsatz. Der chinesische Markt ist für das Schweizer Unternehmen besonders wichtig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden