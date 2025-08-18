Rassismus-Eklat: Swatch stoppt Skandal-Kampagne

In der Werbung zieht ein asiatischer Mann seine Augen mit den Fingern zu Schlitzen

Große Aufregung um die neue Kampagne des Schweizer Uhrenherstellers Swatch. In der Werbung ist ein asiatischer Mann zu sehen, der seine Augen mit den Fingern zu Schlitzen zieht. Die Empörung war groß – nun zog Swatch die Reißleine.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle entstandenen Irritationen oder Missverständnisse“, so das Schweizer Unternehmen in einer kurzen Stellungnahme.

Große Empörung

Die Empörung bleibt dennoch groß. „Was stimmt nicht mit Swatch?“, schreibt etwa ein User auf Reddit. Zahlreiche Nutzer werfen dem Unternehmen Rassismus vor.

Swatch kämpft derzeit mit einem deutlich niedrigeren Umsatz. Der chinesische Markt ist für das Schweizer Unternehmen besonders wichtig.