Gehaltsanalyse: So viel sollten Sie in Ihrem Alter verdienen

So hoch sind in Österreichs die durchschnittlichen Gehälter nach Alter.

In Österreich liegt das mediane Bruttoeinkommen bundesweit aktuell bei 55.000 Euro im Jahr (entspricht netto 2.676 € pro Monat). Das bedeutet: Die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten verdient weniger als diesen Wert, die andere Hälfte mehr.

Gehalt nach Alter

Das Gehalt hängt aber oft vom Alter ab. Die Statistik Austria und finanz.at haben die Medianwerte für die verschiedenen Altersgruppen analysiert.

Unter 20 Jahre: Junge Berufseinsteiger kommen im Median auf rund 1.686 Euro pro Monat brutto - oft in Form von Lehrlings- oder Einstiegsgehältern.

pro Monat brutto - oft in Form von Lehrlings- oder Einstiegsgehältern. 20–29 Jahre: Mit dem Einstieg ins Berufsleben steigt das Einkommen auf 2.787 Euro brutto im Monat.

brutto im Monat. 30–39 Jahre: In dieser Karrierephase erhöht sich das Gehalt deutlich auf 3.366 Euro monatlich.

monatlich. 40–49 Jahre: Der Einkommenshöhepunkt liegt hier bei 3.633 Euro brutto im Monat.

brutto im Monat. 50–59 Jahre: In der späten Berufslaufbahn steigt das Median-Einkommen auf 3.857 Euro pro Monat.

pro Monat. 60 Jahre und älter: Kurz vor der Pensionierung beträgt das Gehalt im Median 5.309 Euro.

Während Frauen in der Regel deutlich weniger verdienen als Männer, ist es in der Gruppe der Über-60-Jährigen anders. Hier verdienen Frauen mehr als Männer. Dies ist laut Statistik Austria damit begründet, dass Frauen früher in Pension gehen. Jene Frauen, die noch arbeiten, bekleiden meist überdurchschnittlich gute Positionen.