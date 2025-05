Live-Action & Infos: Linz lädt zum Sicherheitstag

Feuerwehr, Polizei, Bundesheer und viele mehr zeigen am 14. Juni, was sie können: Der Linzer Sicherheitstag bietet spannende Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräfte – mit Live-Übungen, Vorführungen und Helikopterüberflug.

Am 14. Juni von 11 bis 17 Uhr findet der Linzer Sicherheitstag am Hauptplatz und erstmals auch auf der Donaulände statt. Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Polizei, Bundesheer und Rotes Kreuz zeigen spektakuläre Übungen – darunter eine Höhenrettung und der Überflug des Bundesheer-Hubschraubers Agusta Bell 212. Der Eintritt ist frei.