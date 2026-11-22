Manuel Neuer soll bereits im Herbst mit jener Frau verreist sein, die ihn jetzt auch in Brasilien begleitet. Ein neues Foto bringt weitere Details ans Licht.

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Der Bayern-Torhüter sorgt mit seinem Privatleben erneut für Schlagzeilen. Nachdem Bilder und Videos Neuer zuletzt mit einer bisher unbekannten Frau in Brasilien zeigten, berichtet die deutsche "Bild" nun von einer weiteren gemeinsamen Reise: Schon Ende September sollen die beiden auf Sizilien gewesen sein.

Foto aus Fitnessstudio aufgetaucht

Ein Schnappschuss aus dem Fitnessstudio "Bee Gold" in Pachino zeigt Neuer Anfang Oktober gemeinsam mit der brünetten Frau. Ein Mitarbeiter des Studios veröffentlichte das Bild am 2. Oktober auf Facebook. Einen Tag später wurde es auch auf einer italienischen Social-Media-Seite gepostet.

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Damals war die Aufnahme offenbar noch kaum beachtet worden. Heute sorgt vor allem der Zeitpunkt für Aufsehen: Neuers Ehefrau Anika hatte erst Ende August das zweite gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Während sie sich um das Neugeborene und den zweijährigen Sohn Luca kümmerte, soll Neuer bereits mit der anderen Frau auf Sizilien gewesen sein.

Rätsel um die Begleiterin

Wer die Frau ist, bleibt weiterhin unklar. Laut der Zeitung soll sie als Physiotherapeutin für Neuer arbeiten. Auch ein italienischer Medienbericht über seinen Sizilien-Aufenthalt erwähnte, dass der Fußballer in Begleitung einer weiteren Person unterwegs gewesen sei.

© luanszszsz/x

Neuer hielt sich Anfang Oktober demnach in der Gegend um Pachino und Marzamemi im Südosten Siziliens auf. Er soll in einem Luxusresort in der Provinz Syrakus gewohnt und auch dort trainiert haben. Der 40-Jährige kuriert derzeit eine Verletzung im Fußbereich aus.

Streit wegen der Reise?

Laut "Bild" soll Anika Neuer von der gemeinsamen Reise erfahren haben. Das habe zu einem Streit geführt. Aus dem Umfeld der 26-Jährigen heiße es, sie sei geschockt gewesen. Dem Bericht zufolge soll sie inzwischen auch wissen, um wen es sich bei der Frau handelt.

© Getty Images

Die Trennung des Ehepaares war am 13. November öffentlich geworden. Laut "Bild" soll Neuer seiner Frau bereits wenige Tage nach der Geburt des zweiten Kindes mitgeteilt haben, dass er die Ehe nicht fortsetzen wolle. Er sei daraufhin aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee ausgezogen.

Anika Neuer sucht offenbar neues Zuhause

Aktuell soll Anika noch mit den beiden Kindern im Haus am Tegernsee wohnen. Medienberichten zufolge denkt sie aber bereits über einen Neuanfang nach und soll nach einem Haus in Grünwald bei München suchen. Dort leben enge Freundinnen, die sie unterstützen.