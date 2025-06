Bezos-Sánchez-Hochzeit: Dieses Foto ging viral - sehen Sie, warum

Bei dieser Hochzeit war alles perfekt durchgetaktet - oder doch nicht?

Es war die Hochzeit der Superlative als Amazon-Gründer Jeff Bezos seine Lauren Sánchez heiratete. Venedig war im Ausnahmezustand, zahlreiche Promis reisten mit Privatjets an, was auch für Proteste von Umweltorganisationen sorgte.

Braut-Foto

Nun ist ein Foto von Laurens Brautkleid viral gegangen und die Gründe sorgen für viel Spott im Netz. darauf ist die Braut, im Spitzenkleid von Dolce & Gabbana zu sehen. Das Kleid hatte floral inspirierte Verzierungen, lange Ärmel, ein enges Mieder, einen hohen Ausschnitt, eine riesige Schleppe und Knopfnieten auf der Vorderseite.

Bedrückte Gesichter

Zum Anziehen brauchte es mehrere helfende Hände - einige Frauen in Uniformen standen bereit, um der Braut zu Diensten zu sein. Auf einem Foto sind zwei der Damen am Bildrand zu sehen. Sie machen einen bedrückten Eindruck. Wollten sie vielleicht nicht auf einem Bild, dass alle Welt sieht, drauf sein? Oder war die Arbeit vielleicht sehr anstrengend? Das Internet ätzt jetzt jedenfalls über das Luxusbrautpaar, das - in Anspielung auf Jeffs Amazon - Menschen behandeln soll, wie es ihnen gefällt.

Kontrast

Die Kommentare lauten so: "Die Gesichter der Frauen im Hintergrund sagen alles" oder "Schaut auf die Angestellten im Hintergrund!". Viele kommentieren, wie unangenehm sie diesen Kontrast finden zwischen Lauren und ihren Angestellten.