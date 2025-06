Millionen-Jacht: So flittern Bezos und Sacnhez nach 3 Tagen Party

Bezos und Sánchez haben sich in Venedig das Jawort gegeben – eine Promi-Hochzeit voller Glamour, Star-Gäste und opulenter Kulisse.

Die Trauung fand am Freitag um 20:12 Uhr auf der Insel San Giorgio Maggiore statt. Lauren Sánchez sagte dort im grünen Amphitheater der alten Klostergärten „Ja“.

Überrascht hat die Braut mit einem hochgeschlossenen Spitzenkleid von Dolce & Gabbana – inspiriert von einem Filmklassiker mit Sophia Loren. Sánchez erklärte gegenüber der „Vogue“, das Outfit sei von Lorens Rolle in „Hausboot“ inspiriert worden. Das Kleid bestand aus 900 Stunden Atelierarbeit und 180 handgefertigten Knöpfen.

Emotionale Momente nach dem Jawort

Nach der Zeremonie postete Sánchez ein Foto des frisch verheirateten Paars auf Instagram und löschte zugleich alle älteren Aufnahmen. Als musikalisches Highlight sang ein Chor „Higher Love“ von Whitney Houston. Opernsänger Matteo Bocelli eröffnete den Empfang mit „I Can’t Help Falling in Love With You“.

Am späteren Abend wechselte die Braut in ein Cocktailkleid von Oscar de la Renta, das mit rund 175.000 Kristallen besetzt war. Gegen 22:30 Uhr wurde am Lido di Venezia ein Feuerwerk gezündet – fernab der historischen Innenstadt, um Gebäude und Vegetation zu schützen.

Prominente Gäste und Sicherheitsmaßnahmen

Unter den rund 200 Gästen waren Persönlichkeiten wie Bill Gates, Tom Brady, Usher, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Mitglieder der Kardashian-Familie sowie Königin Rania von Jordanien. Trotz der Gästeliste beschrieb Sánchez die Hochzeit als „sehr intim“.

Die Feierlichkeiten begannen bereits am Mittwoch mit einem Empfang im „Aman“-Hotel und einem Dinner bei Diane von Fürstenberg. Am Donnerstag wurde in der Villa Baslini zu Mittag gegessen, abends folgte ein Empfang im Kreuzgang der Kirche Madonna dell’Orto – geschützt durch Zelte und Polizeipatrouillen auf Jetskis.

Maskenball mit Protesten und Spendenankündigung

Am Samstag lud das Paar in „Harry’s Bar“, ab 19 Uhr sollte ein Maskenball im „Arsenale di Venezia“ stattfinden. Aufgrund angekündigter Proteste („No Space for Bezos“) wurde kurzfristig der Veranstaltungsort geändert.

In der Einladung kündigte das Ehepaar Spenden an – unter anderem an die Unesco-Außenstelle Venedig. Die genaue Summe ist bisher nicht bekannt.

Finale auf See

Nach dem feierlichen Wochenende wartet bereits ein nächstes Kapitel: Vor der Küste Kroatiens liegt Jeff Bezos' Jacht „Koru“, ein 500-Millionen-Dollar-Schiff, bereit zur Weiterreise. Laut Quelle befindet sie sich nur rund 96 Kilometer Luftlinie von Venedig entfernt – ein kurzer Jetset-Sprung für das Paar.