Wer kann in der 12. Staffel Joko Winterscheidts Show stehlen?

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Gaming. Joko Winterscheidt kämpft gegen Carolin Kebekus, Moritz Wagner und "Knossi" sowie einen Wildcard-Gewinner um den Moderatorenjob. Wer sich gegen die Gegner durchsetzen kann, darf eine Prime-Time-Show ganz nach eigenem Belieben getalten. Einfach ist das allerdings nicht, denn die Kandidaten müssen es durch acht Runden schaffen. Wer am wenigsten Punkte sammelt, zieht über den "Walk of Shame" aus dem Studio aus.

PRO 7

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