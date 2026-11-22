Die Vereinigten Staaten des Nervenflatterns: Eine Serie unheimlicher Pannen bei Tech- und Internetsystemen führte zuletzt fast zur Massenpanik.

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Während "Survival Gear" Rekordabsätze verzeichnete und sich bei Hamsterkäufen Schlangen vor Supermärkten bildeten, schienen sich die ganzen USA zu fragen: Was zum Teufel ist hier los? Fest steht: Die Liste der Tech-Ausfälle wächst während dieser turbulenten Tage.

Die Tech-Giganten Apple und Microsoft, die Banken Chase und Wells Fargo, die Hotelkette Marriott, die Gaming-Plattform PlayStation – sie alle und zahlreiche weitere Firmen meldeten Störungen.

Die Website "Downdetector" registrierte sechs Millionen Kunden-Meldungen in sieben Tagen. Und das nach der größten Flugkrise seit dem 11. September, als ein durch Netzwerkprobleme ausgelöster landesweiter Flugstopp („Ground Stop“) zu Tausenden Flugausfällen und tagelangem Reisechaos geführt hatte.

Aus hitzigen Spekulationen wurden rasch hysterische Verschwörungstheorien. Die brennenden Fragen: Wird Amerika von Hackern angegriffen? Entfesselt eine außer Kontrolle geratene Künstliche Intelligenz (KI) digitalen Terror? Oder steckt die Regierung hinter dem Chaos, um die Bürger zu unterdrücken?

Der Sturm intensivierte sich in einem Informationsvakuum: US-Präsident Donald Trump (80) schwieg zunächst tagelang, dann versuchte er zu beschwichtigen. Die immer wieder stockenden Systeme seien "Teil des Lebens", kein Grund zur Sorge, so Trump.

Nach der anfänglichen Funkstille lieferten Regierungsmitglieder und Experten dann fast im Chor dieselbe Erklärung: Durch KI würden Schwachstellen in Netzwerken in Rekordtempo entdeckt, wie es Außenminister Marco Rubio (55) formulierte. Das Stopfen der Lücken löse mitunter neue Probleme aus. Doch die gleichlautenden Erklärungen wirkten abgesprochen – was die Nervosität weiter steigerte.

Zwei zentrale Fragen bleiben unbeantwortet

Das hektische Aufrüsten bei der Cybersicherheit könnte durch bereits laufende Wellen von Hackerattacken ausgelöst worden sein. Denn – Überraschung! – auch Bösewichte und Schurkenstaaten haben Zugriff auf KI. Das FBI warnte besonders vor der KI-Software "ARTEX AI", mit der Hacker Computersysteme in nur drei Stunden knacken können sollen. Beim Stopfen der Sicherheitslücken kommt es auch wegen überlasteter Cyberspezialisten zu teils monatelangen Wartezeiten bei System-Upgrades. Es wirkt wie ein KI-Wettlauf zwischen "Corporate America" und Hackern. Heftig diskutiert wird auch, ob außer Kontrolle geratene KI-Programme selbst das Chaos verstärken. In Erinnerung bleibt der Ausbruch von OpenAI-Bots aus einer Testumgebung ins Internet im Sommer, die anschließend die KI-Plattform "Hugging Face" gehackt haben sollen.

Angeheizt wird die Debatte über ein drohendes Tech-Armageddon auch dadurch, dass sieben hochrangige Regierungsmitglieder bereits auf Militärstützpunkten leben. Zuletzt zog Finanzminister Scott Bessent (64) in eine Kaserne. Für Verwunderung sorgte zudem, dass Vizepräsident JD Vance (42) kurzfristig einen Auftritt bei einem Diskussionsforum der "New York Times" absagte, um die Cyberlage zu überwachen. All diese Ungereimtheiten hallen lauter nach als die Litanei der Beschwichtigungsversuche: Amerika sucht weiter nach Antworten.