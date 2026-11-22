Der Grazer Bäckermeister Martin Auer wagt den Schritt nach New York. In seiner dortigen Bäckerei RYE kostet ein Laib Brot 60 Dollar – bei gewaltigen Mietkosten.

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Martin Auer ist Unternehmer und Bäckermeister aus Graz, der mittlerweile auch in den USA in aller Munde ist. Mit seinem berühmten Brot um 60 Dollar. Er war zu Gast im Mindgames-Podcast.

Vom Familienbetrieb nach New York

Bereits im Jahr 2011 übernahm Auer die Familienbäckerei in seiner Heimatstadt Graz, indem er sie seinem Vater abkaufte. Rückblickend beschreibt er diese Phase als finanziell herausfordernd: "Es war wirklich sehr knapp mit den Schulden". Dennoch baute der Unternehmer sein Geschäft weiter aus und wagte schließlich den Sprung über den Atlantik.

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Weltklasse-Brot zu New Yorker Preisen

Unter dem Namen RYE betreibt Martin Auer eine Bäckerei in New York. Dort verlangt er stolze 60 US-Dollar für einen ganzen Laib Roggensauerteigbrot. Laut Auer steckt dahinter ein bewusster Qualitätsanspruch, der beim Publikum ankommt: "Wir haben sehr viel investiert, dass wir etwas Besonderes erschaffen. Es gibt kein vergleichbares Produkt von Weltklasse. Das Echo war enorm."

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Hohe Miete als Kostentreiber

Dass ein einzelner Laib Brot in New York 60 US-Dollar kostet, hängt direkt mit den lokalen Rahmenbedingungen zusammen. Die laufenden Ausgaben vor Ort unterscheiden sich massiv vom gewohnten österreichischen Markt. Auer bringt die Situation auf den Punkt: "Es ist ein ganz anderes Preisniveau in New York. Alleine die Miete liegt jenseits der 50.000 Dollar".