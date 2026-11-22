Mehr Stunden im Job, aber spürbar weniger am Konto: Bei Volkswagen stehen den Beschäftigten harte Einschnitte bevor. Interne Dokumente zeigen nun das gesamte Ausmaß der geplanten Sparmaßnahmen.

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Am Dienstag starten bei Volkswagen die Tarifverhandlungen – und die Vorzeichen könnten kaum angespannter sein. Insgesamt sind rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, für die der sogenannte VW-Haustarif gilt. Vertrauliche Unterlagen aus dem Aufsichtsrat belegen nun, wie der Autokonzern durch drastische Kürzungen einen Milliardenbetrag einsparen möchte, wie die BILD berichtet.

Allein für das als Problemwerk eingestufte Werk in Emden rechnet VW für das Jahr 2030 mit um 94 Millionen Euro geringeren Arbeitskosten. Während dort aktuell noch etwa 5500 Menschen arbeiten, kalkuliert das Unternehmen bis 2030 nur noch mit 4600 Beschäftigten. Pro produziertem Fahrzeug soll das unterm Strich 420 Euro einsparen.

Sieben Punkte auf der Streichliste

Um diese hohen Einsparungen in Emden zu erreichen, setzt der Konzern laut den internen Papieren auf ein Paket aus sieben konkreten Maßnahmen. Den größten finanziellen Effekt von 40 Millionen Euro verspricht sich Volkswagen von einer Anhebung der Wochenarbeitszeit. Statt bisher 35 Stunden sollen die Angestellten künftig 40 Stunden pro Woche arbeiten – und das ganz ohne einen Euro mehr Monatslohn. Das entspricht einem Arbeitszeitplus von gut 14 Prozent. Weitere 20 Millionen Euro sollen durch sogenannte Nullrunden eingespart werden. Während VW öffentlich zunächst zwei Jahre ohne Lohnerhöhung fordert, rechnet der Konzern intern bereits mit keinerlei Lohnplus von 2027 bis einschließlich 2030.

Weniger Zulagen und bezahlte Pausen

Auch bestehende Zusatzleistungen stehen massiv unter Druck. Eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 27,5 Prozent eines durchschnittlichen Monatsgehalts – oder wahlweise sechs zusätzliche freie Tage – soll komplett gestrichen werden, was zwölf Millionen Euro einbringt. Zudem plant VW, eine monatliche tarifliche Zulage von 167 Euro abzuschaffen. Das spart dem Konzern neun Millionen Euro und bedeutet für Vollzeitkräfte ein Minus von 2004 Euro brutto pro Jahr. Selbst bezahlte Unterbrechungen im Arbeitsalltag stehen auf dem Prüfstand: Bislang vergütete Bedürfniszeiten für persönliche Angelegenheiten (sechs Millionen Euro) sowie bezahlte Erholungszeiten (fünf Millionen Euro) sollen künftig nicht mehr entlohnt werden. Zuletzt will der Autobauer auch die jeweils halben tariflich freien Tage an Heiligabend und Silvester streichen, was weitere zwei Millionen Euro bringen soll.

Widerstand von Betriebsrat und Gewerkschaft

Emden bildet dabei nur einen Teil der Konzernpläne ab, da es eines von insgesamt vier VW-Problemwerken ist. Rechnet man die Standorte Zwickau, Hannover und Neckarsulm hinzu, kalkuliert Volkswagen durch diese Einschnitte mit insgesamt 310 Millionen Euro weniger Arbeitskosten. Auf Arbeitnehmerseite sorgen die bekannt gewordenen Pläne für massive Empörung. Die Gewerkschaft IG Metall bezeichnet das Vorhaben als "Katalog des Grauens". Bezirkschef Thorsten Gröger wirft der Konzernführung vor, den Beschäftigten "mit dem Messer in den Rücken" zu fallen, und warnt vor einem erbitterten Konflikt. Auch Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo findet deutliche Worte: "Es gärt gehörig bei VW!" Seitens des Unternehmens werden die Forderungen hingegen verteidigt. VW-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz betont, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich verschlechtert hätten und nur ein erfolgreiches Unternehmen dauerhaft sichere Arbeitsplätze bieten könne.