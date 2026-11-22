Zwei Passagiermaschinen aus der Dominikanischen Republik sorgten im Anflug auf Frankfurt für einen Großeinsatz. Dutzende Fluggäste erkrankten plötzlich an Bord – es besteht Norovirus-Verdacht.

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In den beiden Flugzeugen, die aus La Romana in der Dominikanischen Republik gestartet waren, litten plötzlich Dutzende Passagiere unter Krankheitssymptomen. Gegen 9.19 Uhr wurde am Flughafen Frankfurt deshalb ein sogenannter "MANV 25" – ein Massenanfall von Verletzten – ausgelöst. Ein Großaufgebot an Rettungskräften bereitete sich auf dem Rollfeld auf die Landung der Maschinen vor. Nach ersten Informationen könnten sich in beiden Fliegern insgesamt rund 40 Menschen mit Symptomen befunden haben. Es besteht der Verdacht auf eine Infektion durch das Norovirus, das schwere Magen-Darm-Beschwerden auslösen kann.

Zwei Passagiere mussten ins Krankenhaus

Unmittelbar nach der Landung sichteten medizinische Teams die betroffenen Personen direkt an Bord. Aus dem ersten Flug musste eine Person in ein Krankenhaus gebracht werden. Diese Behandlung stand allerdings in keinem Zusammenhang mit den ursprünglich gemeldeten Beschwerden. Auch aus der zweiten Passagiermaschine wurde eine Person zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Spital eingeliefert.

Zusammenhang mit Kreuzfahrt wird geprüft

Die Fluggesellschaft Condor bestätigte den Einsatz am Frankfurter Flughafen. Ein Pressesprecher der Airline erklärte dazu: "Nachdem Gäste an Bord Unwohlsein gemeldet hatten, informierte Condor vorsorglich den Flughafen Frankfurt." Bei der Ankunft hätten bereits medizinisches Fachpersonal und die Feuerwehr bereitgestanden. Das Flugzeug war am Tag zuvor in La Romana gestartet. Wenige Stunden vor diesem Abflug war das Kreuzfahrtschiff AidaBella in den Hafen von La Romana eingelaufen und hatte dort eine 27-tägige Kreuzfahrt beendet. Die meisten der Fluggäste waren zuvor gemeinsam auf diesem Schiff unterwegs gewesen. Ein Ausbruch von Magen-Darm-Erkrankungen oder dem Norovirus an Bord des Kreuzfahrtschiffes wurde bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.