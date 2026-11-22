Fassungslos
Bierpartei-Chef von Alkohol-Steuer überrumpelt
Er wollte Österreichs Bundespräsident werden, stieg 2024 fast ins Parlament ein und platzierte zahlreiche Bierpartei-Mandatare als Wiener Bezirkräte. Kernthema von Marco Pogo alias Dominik Wlazny seiner Bierpartei war stets der Alkohol.
Völlig fassungslos reagiert Wlazny, als ihn oe24 am Telefon an einer deutschen Raststätte erwischt. "Die Alkoholsteuer in Österreich steigt um 30 Prozent?", stammelt er. "Das wusste ich nicht. Senden Sie mir alle Informationen bitte sofort zu." Österreich erhöht die Alkoholsteuer mit 1. Jänner um 30 Prozent. Eine klassische Flasche Wodka wird dadurch allein steuerlich um rund 1,20 Euro teurer.
Krisensitzung
Ob Wlazny auf den Schrecken erst einmal ein Turbobier braucht, ist nicht überliefert. Allerdings wird der Mann, dessen Polit-Karriere maßgeblich auf dem Alkoholgenuss aufbaute, jetzt die eine oder andere Krisensitzung abhalten.
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900.000 Euro abgecasht
Allein im Jahr 2024 hat Pogo mit seiner Bierpartei rund 900.000 Euro abgecasht.
- An Fördermitteln gab es für die Bierpartei im Jahr 2024 volle 496.578,27 €: Das ist exakt die Summe aus der Bundes-Parteienförderung für die Nationalratswahl 2024 (310.928,20 €) und der Wiener Parteienförderung für die Bezirksräte im Jahr 2024 (185.650,07 €).
- Mitgliedsbeiträge (399.518,00 €): Durch die große Mitglieder-Offensive rund um die Nationalratswahl 2024 haben sich die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr mehr als versechsfacht. 2023 lagen diese noch bei 61.419,00 €.
- Mittlerweile hat Pogo die Bierpartei stillgelegt. Was mit rund 120.000 Euro geschehen ist, die nicht für Personalaufwand, Bürokosten etc. verwendet wurden, ist nicht abschließend geklärt und ergibt sich zumindest im Rechenschaftsbericht 2024 nicht.
Die imposanten Zahlen zeigen. Wenn Wlazny will, könnte er in die Politik zurückkehren, er verstand es die Massen zu begeistern. Und wenn die Prozente höher besteuert werden, könnten auch seine Werte zulegen.
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