KI-Staatssekretär Alexander Pröll sprach vor hochkarätigen Gästen über die Zukunft der Menschheit. Er stellte seinen KI-Plan für Österreich vor. Fertig ist die Strategie noch nicht. Der Aufschlag ist gelungen. Jetzt muss die Umsetzung folgen. Ein Kommentar von oe24-Wirtschaftschef Aaron Brüstle.

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"Kipppunkt" lautet der Titel der Rede von Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Am Donnerstag skizziert er den Umgang mit den rasanten Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz. "Der Mensch war lange Zeit allein mit etwas, das er für zutiefst menschlich hielt. Mit seiner Fähigkeit, über die Welt nachzudenken", sagt Pröll. Das ist vorbei: "Heute sitzen Millionen Menschen vor einem Bildschirm und führen Gespräche mit einer Maschine." Und deren Fähigkeiten wachsen.

Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) bei der Grundsatzrede 'KIpppunkt. Österreich im KI-Zeitalter' im Prunksaal der Nationalbibliothek in Wien © APA/HELMUT FOHRINGER

Jetzt geht es darum, die KI-Strategie in Österreich umzusetzen.

“Monatelang haben Pröll und sein Team mit Unternehmern und Wissenschaft gesprochen und am KI-Plan gefeilt. Das Interesse an der Rede war groß, sie war mitreißend. Der Mensch soll am Steuer bleiben, den Fortschritt gestalten. Jetzt gilt es den Schwung noch heuer mitzunehmen. Umsetzung der ersten Punkte vor der Stillen Nacht, bitte.” Aaron Brüstle, oe24-Wirtschaftschef

Eine neue Form der Intelligenz, die immer mehr menschliche Aufgaben übernimmt, ist mit der KI in unser Leben getreten. Ganz plötzlich war sie mit der Veröffentlichung von ChatGPT am 30. November 2022 für alle greifbar, sagte Pröll. "Fortschritt hat keine eingebaute Richtung. Wir geben sie ihm", sagt Pröll in der Nationalbibliothek in Wien vor Kanzler Stocker, Ex-Kanzler Kurz und Wirtschaftskapitänen.

Bundeskanzler Stocker mit Alexander Pröll © APA/HELMUT FOHRINGER

“Die wirtschaftliche Kraft eines Unternehmens muss künftig nicht mehr proportional zur Zahl seiner Beschäftigten sein.” KI-Staatssekretär Alexander Pröll

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beauftragte Pröll mit der Überarbeitung der österreichischen KI-Strategie. Es geht darin um drei Hauptfragen:

Wie bleiben wir handlungsfähig? Wie bleiben wir wohlhabend? Wie bleiben wir menschlich?

Pröll stellt seine KI-Strategie vor, bei der auch alle Bürger in einem großen Beteiligungsprozess mitmachen können.

Unter dem Link https://www.kipppunkt.gv.at/ kann jeder Ideen einbringen.

Es geht dem Regierungspolitiker um die digitale Souveränität Europas, Rechenleistung mit Datenzentren vor Ort, aber "klein, grün und dezentral".

"KIppunkt Österreich" - Die KI-Rede von Staatssekretär Alexander Pröll © APA/HELMUT FOHRINGER

Es geht um Daten. Deshalb will Österreich gemeinsam mit Deutschland und privaten Investoren TikTok Europa kaufen.

Europa soll wohlhabend bleiben - durch Innovation: "Wir wollen, dass hier neue Produkte entwickelt werden. Dass Unternehmen investieren. Und dass Menschen gute Arbeit finden", sagt Pröll.

Deshalb rollt er eine KI-Kompetenzoffensive aus. "Unser Anspruch ist die größte außerschulische KI-Bildungs- und Weiterbildungsinitiative der Welt." Mit 1.000 zusätzlichen, kostenlosen KI-Workshops, die für jede Österreicherin und jeden Österreicher zugänglich sind. Und es gibt neun KIPPPUNKT-Dialoge – einen in jedem Bundesland.

Alt-Kanzler Sebastian Kurz war ebenso zu Gast © APA/HELMUT FOHRINGER

"Wir haben etwas, das oft unterschätzt wird: hochspezialisierte kleine und mittlere Unternehmen, die mit ihren Technologien auf der ganzen Welt erfolgreich sind", sagt Pröll. Er will auf Physical AI setzen.

Und ganz wichtig: Bildschirme sollen raus aus der Volkschule. "KI bleibt ein Mittel", sagt Pröll. "Im Dienste des Menschen." Das ist ein guter Plan. Jetzt gilt es ihn umzusetzen.

Die Gästeliste der Rede - insgesamt haben rund 300 Personen zugesagt - kann sich jedenfalls sehen lassen. Dabei sind