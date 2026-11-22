Umfrage-Knall
Mehrheit blickt pessimistisch auf 2027
Die FPÖ unter Herbert Kickl dominiert die aktuelle Polit-Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24: Keine Frage - die Leute sind so unzufrieden wie selten zuvor.
Laut der aktuellen Erhebung (1.000 Befragte vom 16. bis 17. November 2026) blicken 53% der Österreicher pessimistisch auf das neue Jahr.
Nur 28% sehen die nächsten 12 Monate überhaupt positiv. Diese Zahl hat sich um einen Prozentpunkt verringert, während die Zahl der Unzufriedenen um 2 Prozentpunkte zugelegt hat.
Die Gründe sind klar: Teuerung, fehlgeschlagene Integration, getrübte wirtschaftliche Aussichten.
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Bei der Teuerung müssen die Bürger ihr Konsumverhalten ändern. 47% sagen, dass sie weniger konsumieren. Nur 15% wollen mehr Geld ausgeben.
In dieser Situation profitiert die Opposition. Die Blauen führen klar, die Grünen überholen bald die SPÖ. Wenn die Regierung etwas voranbringt, kann sich das aber - zumindest teilweise - auch wieder ändern.
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