Russell Brand (51) sitzt eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren ab, doch auf der Website seiner Firma Reborn wird bereits mit "Free Russell"-Kleidung für seine Freilassung geworben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit knapp zwei Wochen verbüßt Russell Brand (51) seine zehneinhalbjährige Haftstrafe. Auf der Website seiner Wellness-Firma Reborn, die sonst Nahrungsergänzungsmittel wie Kreatinpulver, Methylenblau und Rinderkolostrum anbietet, werden nun jedoch drei Artikel mit dem Slogan "Free Russell" verkauft: ein schwarzes T-Shirt mit dem weißen Schriftzug "Free Russell Brand", eine passende bestickte Kappe sowie ein weiteres Shirt mit Brands Gesicht vor rot-blauem Hintergrund und demselben Slogan. Jedes Stück kostet 34,99 US-Dollar.

Kleidung als Spendenaktion beworben

Reborn bewirbt die Artikel als "fundraiser apparel", also als Kleidung für eine Spendenaktion. In der Produktbeschreibung heißt es: "Steht an Russells Seite. Gegen Ungerechtigkeit." Zudem wird dort behauptet, Brand sei zum Schweigen gebracht worden, weil er sich gegen Missstände und Korruption ausgesprochen habe.

Spenden-Shirt © Reborn Wellness

Unklar bleibt, seit wann genau die Produkte online sind – laut "Hollywood Reporter" stammen die ältesten Kundenbewertungen vom 16. November.

Kritik an verlesener Botschaft aus der Haft

Schon am 15. November hatte eine weitere Aktion aus dem Gefängnis für Aufsehen gesorgt, als seine Ehefrau Laura (39) in der YouTube-Sendung "Sunday Service with the Brands" eine Nachricht von ihm vorlas. Darin hieß es: "Gott segne euch für eure Unterstützung. Wie ihr wisst, bin ich der Taten, für die ich inhaftiert wurde, nicht schuldig. Hier stimmt etwas nicht." Zudem erlaubte sich Brand darin einen Witz über seine neue Unterbringung, wonach er im größten Gefängnis für Sexualstraftäter in Europa gelandet sei.

Justizminister Alex Norris bezeichnete die Ausstrahlung auf X als "völlig inakzeptabel", erklärte, es sei Häftlingen zu Recht verboten, Opfern mit Äußerungen Leid zuzufügen, und kündigte eine dringende Untersuchung des Vorfalls an.

Russell Brand am Weg ins Gefängnis © Getty Images

Schuldspruch in London und weitere Vorwürfe

Eine Jury am Londoner Southwark Crown Court hatte Brand am 5. November nach einem vierwöchigen Prozess wegen Vergewaltigung in einem Fall und sexueller Übergriffe in drei Fällen schuldig gesprochen; betroffen waren vier Frauen. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und dem Vorwurf eines versuchten unsittlichen Übergriffs wurde er freigesprochen.

Derzeit ist Brand im Gefängnis HMP Littlehey in der Grafschaft Cambridgeshire untergebracht und lässt laut "Daily Mail" von seinen Anwälten prüfen, ob eine Berufung gegen das Urteil und die Strafe von zehneinhalb Jahren Haft Aussicht auf Erfolg hat. Seit dem Schuldspruch werfen ihm sechs weitere Frauen sexuelles Fehlverhalten vor.