Wer seinen Flug über ein Online-Portal oder Reisebüro bucht, soll künftig besser geschützt sein. Wird die Reise annulliert, müssen auch Drittanbieter ihre Vermittlungsgebühren zurückerstatten. Die neuen Regeln gelten ab 23. Oktober 2027.

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Bislang konnten Ticketvermittler unter Umständen ihre eigenen Gebühren einbehalten, obwohl der Flug ausfiel. Damit ist künftig Schluss: Wird ein Flug annulliert, muss der gesamte Ticketpreis inklusive Vermittlungsgebühr zurückgezahlt werden.

Die Regel gilt etwa für Reisebüros und Online-Plattformen, über die Tickets verschiedener Airlines gebucht werden. Eine Ausnahme gibt es für kleinste Vermittler, beispielsweise lokale Reisebüros. Sie sind ausgenommen, wenn sie ihre Kunden bereits zu Beginn des Buchungsvorgangs klar darüber informieren.

Auch bei der Rückzahlung gibt es künftig fixe Fristen: Passagiere sollen ihr Geld innerhalb von sieben Tagen erhalten. Hat der Vermittler die Airline aus eigenen Mitteln bezahlt, beträgt die Frist bis zu 14 Tage.

Kostenlose Begleitperson bei Bedarf

Die EU stärkt außerdem die Rechte von Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität. Besteht eine Fluggesellschaft aus Sicherheitsgründen auf einer Begleitperson und kann sie selbst keine zur Verfügung stellen, darf der Passagier diese künftig selbst auswählen.

Für den Sitzplatz neben ihm darf die Airline dann keine zusätzlichen Kosten verlangen.

Einheitliches Formular für Entschädigungen

Zusätzlich soll es ein EU-weit einheitliches Formular geben, mit dem Reisende Entschädigungen und Rückerstattungen beantragen können.

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Die EU-Kommission stellt es auf ihrer Website in allen EU-Sprachen bereit. Fluggesellschaften und andere Verkehrsunternehmen dürfen weiterhin eigene Formulare und Apps verwenden.

Auch Fluggastrechte werden reformiert

Ebenfalls ab 23. Oktober 2027 tritt eine weitere Reform der Fluggastrechte in Kraft. Sie betrifft unter anderem die Bedingungen für Entschädigungen bei Verspätungen und Flugausfällen. Betroffene Passagiere müssen außerdem innerhalb von vier Tagen nach Ende ihrer Reise klare elektronische Informationen erhalten, wie sie einen Antrag auf Entschädigung stellen können.