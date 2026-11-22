Rechtzeitig vor der Skisaison ist die Gebirgsbahnstrecke wieder offen.

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Die fünftägigen Wartungsarbeiten an der Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz in Vorarlberg und Ötztal in Tirol sind planmäßig verlaufen, ab Montag werden auf der Gebirgsbahnstrecke wieder die Züge rollen. Laut ÖBB wurden 90 Einzelmaßnahmen gebündelt umgesetzt, im Mittelpunkt standen Bau-, Erhaltungs- und Inspektionsarbeiten.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auch auf dem Umbau des Bahnhofs Schönwies (Bez. Landeck). 120 Arbeiter standen im Schichtbetrieb im Einsatz.