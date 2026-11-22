Es wird winterlich in Österreich.

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Die Geosphere Austria versprach für die Wochenmitte von Süden her Schneefall bis in tiefe Lagen. Auch der Montag beginnt alles andere als sonnig, sondern wolkenverhangen. Vor allem im Westen regnet oder schneit es zeitweise leicht. Tagsüber beruhigt sich das Wetter, und die Sonne setzt sich doch mehr und mehr durch. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von ein bis sieben Grad.

Der Dienstag verläuft sehr sonnig, vereinzelt kann es inneralpin seichten Frühnebel geben. Am Nachmittag ziehen im Süden und teils auch im Westen allmählich Wolken einer aufziehenden Störungszone heran. Die Frühtemperaturen gehen von minus neun bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen von ein bis sechs.

Schnee bis nach Wien

Im Westen und Süden überwiegen am Mittwoch die Wolken, hier beginnt es tagsüber bald zu regnen oder zu schneien. In den südlichen Beckenlagen schneit es meist bis in tiefe Lagen, in Vorarlberg und Nordtirol liegt die Schneefallgrenze noch zwischen 1.000 und 1.300 Meter Seehöhe. Weiter im Norden und Osten scheint noch öfter die Sonne, auch wenn generell hohe Wolkenfelder über den Himmel ziehen. Hier trübt es sich erst im Laufe des Nachmittags ein, und ab den Abendstunden greifen leichte Schneefälle von Süden her weiter über. Tageshöchsttemperaturen von minus zwei bis plus fünf Grad.

© APA/GEORG HOCHMUTH

In ganz Österreich überwiegen am Donnerstag die Wolken, und es schneit immer wieder, oft bis in tiefe Lagen. Lediglich im Westen liegt die Schneefallgrenze zunächst noch zwischen 600 und 800 Meter, sinkt aber auch dort tagsüber langsam ab. Tageshöchsttemperaturen: minus zwei bis plus drei Grad.

Freitags bleibt es auch bewölkt, besonders in der Osthälfte kann es zeitweise noch ein wenig schneien, meist bis in tiefe Lagen. Weiter im Westen bleibt es trocken, hier lockern tagsüber auch die Wolken etwas auf. Die Tageshöchsttemperaturen entsprechen jenen des Vortags.