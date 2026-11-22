Kurzfristige Absage
Schneemangel: Erstes Skigebiet muss Saisonstart verschieben
Eigentlich hätte das Skigebiet oberhalb von Innsbruck am heutigen Sonntag in die neue Wintersaison starten sollen. Doch daraus wird vorerst nichts: Aufgrund der milden Temperaturen reicht die Schnee- und Pistenqualität noch nicht aus, um einen sicheren und regulären Skibetrieb gewährleisten zu können.
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Die Betreiber mussten den geplanten Auftakt deshalb kurzfristig absagen. Die Voraussetzungen für eine Öffnung seien derzeit nicht gegeben. Damit müssen sich Wintersportler noch gedulden, bevor sie auf den Pisten der Lizum die ersten Schwünge der Saison ziehen können.
Kein neues Datum
Dabei ist die Vorfreude auf den Winter bereits groß. Das Skigebiet zählt mit rund 40 Pistenkilometern zu den wichtigsten Wintersportdestinationen im Großraum Innsbruck. Neun Liftanlagen erschließen Abfahrten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Neben breiten Carvingpisten bietet die Axamer Lizum auch anspruchsvollere Strecken, Skirouten und Freeride-Möglichkeiten.
Der Saisonauftakt war ursprünglich für den 22. November vorgesehen. Wann der tatsächliche Start erfolgen kann, hängt nun maßgeblich von der weiteren Wetterentwicklung und den Bedingungen auf den Pisten ab. Die Betreiber müssen insbesondere auf ausreichend niedrige Temperaturen und eine entsprechende Schneeauflage warten. Ein neuer Eröffnungstermin ist vorerst nicht gesichert.
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