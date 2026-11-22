Winter-Knall
Jetzt kommen 20 Zentimeter Schnee in Wien
Während es zunächst vor allem auf den Bergen im Westen schneit, dürfte der Winter im Laufe der Woche auch den Osten erreichen. Besonders am Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen spürbar, gleichzeitig breiten sich Schneefälle von Süden her aus. Damit steigt auch in der Bundeshauptstadt die Chance auf die ersten Schneeflocken der Saison.
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Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Wien und im Osten zunächst noch von seiner freundlicheren Seite. Während es im Westen und Süden bereits regnet, bleibt es im Osten vorerst trocken. Erst im Laufe des Tages ziehen zunehmend Wolken auf. Die Temperaturen erreichen noch drei bis acht Grad. In der Nacht bleibt es im Norden und Osten weitgehend niederschlagsfrei.
Auch der Montag beginnt im Osten noch mit vielen Wolken. Im Tagesverlauf setzt sich aber zunehmend die Sonne durch. Am Dienstag wird es dann verbreitet sonnig, allerdings sorgt die klare Nacht für einen kräftigen Temperatursturz. Die Frühwerte sinken österreichweit auf minus neun bis null Grad.
Schnee bis ins Flachland
Ab Mittwoch wird es deutlich winterlicher. Während es im Westen und Süden bereits zu Regen und Schneefall kommt, bleibt es im Norden und Osten zunächst noch länger trocken. Im Tagesverlauf ziehen jedoch auch hier Wolken auf. Ab den Abendstunden können leichte Schneefälle von Süden her weiter nach Norden und Osten übergreifen. Die Temperaturen bleiben mit maximal minus zwei bis plus fünf Grad bereits deutlich niedriger.
Am Donnerstag dürfte der Winter schließlich in weiten Teilen Österreichs Einzug halten. Immer wieder schneit es, vielerorts bis in tiefe Lagen. ICON-CH, das Alpen-Wettermodell von MeteoSchweiz, rechnet laut Tauernwetter sogar mit bis zu 20 Zentimeter in der Bundeshauptstadt.
Auch am Freitag sind in der Osthälfte noch Schneefälle möglich. Ob es tatsächlich für die ersten Schneeflocken in Wien reicht, hängt von der weiteren Entwicklung der Niederschläge ab. Die Voraussetzungen für einen ersten winterlichen Gruß werden jedenfalls besser.
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