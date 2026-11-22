Helga Krismer führt die Grünen zum dritten Mal in eine Landtagswahl. Nach ihrer Wiederwahl mit 85,12 Prozent erhöht sie den Druck auf ÖVP und SPÖ und verlangt eine klare Ansage zu FPÖ-Chef Udo Landbauer.

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Die Grünen setzen bei der nächsten Landtagswahl in Niederösterreich erneut auf Helga Krismer. Beim Landeskongress in Gumpoldskirchen haben 85,12 Prozent der Delegierten am Sonntag für die bisherige Parteichefin gestimmt. Damit geht die 54-Jährige bereits zum dritten Mal als Nummer eins ins Rennen.

An politischer Erfahrung mangelt es Krismer jedenfalls nicht. Seit 2003 sitzt sie im niederösterreichischen Landtag, 2015 hat sie die Führung der Landespartei übernommen. Auch als Klubobfrau ist sie seit vielen Jahren tätig. Mit dem klaren Votum im Rücken will Krismer nun vor allem beim Klimaschutz, den steigenden Lebenshaltungskosten und der Gesundheitsversorgung ansetzen. "Ich stehe für eine Politik, die zuhört, Sorgen ernst nimmt und anpackt", betont Krismer.

Grüne wollen Koalitionsfrage vorab klären

Doch die Grünen-Chefin hat nicht nur die politischen Inhalte im Blick, sondern beschäftigt sich bereits mit der Zeit nach der nächsten Landtagswahl. Denn je nach Wahlergebnis könnte es sowohl zu einer Koalition zwischen FPÖ und ÖVP als auch zu einem Bündnis zwischen FPÖ und SPÖ kommen. Krismer will deshalb verhindern, dass die Wähler erst nach dem Urnengang erfahren, welche Zusammenarbeit die Parteien anstreben. Konkret fordert sie ÖVP und SPÖ auf, schon vor der Wahl klarzustellen, ob sie FPÖ-Chef Udo Landbauer zum Landeshauptmann wählen würden. Für ihre eigene Partei schließt Krismer eine solche Unterstützung jedenfalls aus.

Kampfansage an politische Mitbewerber

Geschlossen und kämpferisch wollen die Grünen in Niederösterreich in die nächste Wahl ziehen. © Die Grünen NÖ

Dass sie auch bei ihrem dritten Antritt nicht auf einen zurückhaltenden Wahlkampf setzen will, macht Krismer deutlich. "Ich will unser Land nicht jenen überlassen, die nur verwalten, jammern und Chaos verbreiten", erklärt die Grünen-Chefin. Stattdessen will sie gemeinsam mit ihrem Team und der Parteibasis für mehr Zuversicht werben und die Grünen als starke Stimme für ein faires Leben in Niederösterreich positionieren. Passend dazu hat die Partei ihren Landeskongress unter das Motto "Bitte einsteigen - Richtung Zukunft!" gestellt.

Gewessler lobt Einsatz für Ardo-Beschäftigte

Rückendeckung bekommt Krismer auch von Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler, die ihr zur Wiederwahl gratuliert. Besonders hebt sie Krismers Einsatz nach der angekündigten Schließung des Ardo-Tiefkühlgemüsewerks in Groß-Enzersdorf hervor. "Sie hat nicht nur deren Protest unterstützt, sondern auch eine Lösung auf den Tisch gelegt", betont Gewessler. Mit Krismer an der Spitze gehee man geschlossen und mit voller Kraft in die nächsteWahl.