Der ehemalige Landtagsabgeordnete Gunter Trübswasser, ist am Samstag, und somit am Tag der Landesversammlung, im Alter von 82 Jahren gestorben. Er hatte sich über Jahrzehnte für Menschenrechte, Gleichberechtigung und die Anliegen von Menschen mit Behinderungen eingesetzt.

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Nachdem Stefan Kaineder bereits im Mai zum Spitzenkandidaten für die oberösterreichische Landtagswahl 2027 gekürt worden ist, haben die oberösterreichischen Grünen am Samstag die weiteren Listenplätze fixiert: Als Nummer zwei kandidiert die stellvertretende Landessprecherin Dagmar Engl. Dahinter folgen Klubobmann Severin Mayr und die Landtagsabgeordneten Anne-Sophie Bauer, Rudi Hemetsberger, Ines Vukajlovic, Brigitte Huber-Reiter, teilte die Partei im Anschluss mit.

Motto "Damit Oberösterreich g´wind"

"Wir wollen wachsen, zulegen, stärker werden und noch präsenter sein im oberösterreichischen Landtag", sagte Kaineder. Die Landesversammlung, die unter dem Titel "Damit Oberösterreich g'wind" stand, sei auch eine klare Botschaft an die Koalition von ÖVP und FPÖ. Die Grünen wüssten, was es brauche, um das Land zukunfts- und klimafit zu machen, meinte der Spitzenkandidat. Gewählt wurden bei der Landesversammlung im Kulturzentrum Lenzing die Listenplätze 2 bis 18, insgesamt hatten sich 17 Personen - darunter alle sieben Landtagsabgeordneten - beworben.

2021 waren die Grünen ebenfalls mit Kaineder als Zugpferd in die Wahl gezogen.

"Gunther Trübswasser war ein ganz Großer. Ein Gestalter und Wegbereiter, Menschenrechtler und Kulturpolitiker. Wir Grünen dieser Tage profitieren immens davon, was Gunther Trübswasser mitaufgebaut hat. Er hat wesentlichen Anteil an Entwicklung und Wachstum der Grünen Bewegung in Oberösterreich. Er war nicht nur engagiert, sondern ein glühender Verfechter. Es war nicht nur sachkundig, sondern ein Tüftler. Auf der Suche nach besten Lösungen für ein erfolgreiches Oberösterreich. Keiner Debatte ist er aus dem Weg gegangen. Es war aber auch gesuchter und geschätzter Gesprächspartner über die Parteigrenzen hinaus", bedankt sich die gesamte Grünen Bewegung in Oberösterreich.