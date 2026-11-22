Ein 18-Jähriger attackierte vor einem Nachtclub einen 32-Jährigen mit einem Messer. Als der Angreifer flüchten wollte, griff ein Mitarbeiter des Lokals ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest.

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Wien. Blutiger Streit vor einem Nachtclub in der Schwindgasse im 4. Wiener Gemeindebezirk: In der Nacht auf Sonntag gegen 1.50 Uhr kam es laut ersten Erhebungen vor einem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (18, 32). Als der Jüngere auf seinen Kontrahenten losging, versuchte ein Security-Mitarbeiter, die Auseinandersetzung noch zu unterbinden. Doch der 18-Jährige soll so sehr in Rage geraten sein, dass er plötzlich ein Messer zog und damit auf seinen Kontrahenten einstach. Der 32-Jährige erlitt eine Verletzung am Oberarm.

Nach der Attacke versuchte der mutmaßliche Messerstecher, in Richtung Schwarzenbergplatz zu flüchten. Doch er hatte offenbar nicht mit dem beherzten Eingreifen eines Lokalmitarbeiters gerechnet: Dieser fixierte den 18-Jährigen am Boden und verhinderte damit seine weitere Flucht.

Messer in Jackentasche

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, war der Verdächtige bereits unter Kontrolle. Bei einer Personsdurchsuchung fanden die Beamten in seiner Jackentasche tatsächlich ein Messer, das sichergestellt wurde.

Das 32-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige österreichische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.