× »Godzilla x Kong« erschüttert Kinokassen

Zweitbester Kinostart des Jahres: Godzilla und King Kong lassen mit "The New Empire" die Kinokassen klingeln!

Kino. Weltweit schon 360 Million Dollar Kassa nach nur 10 Tagen. Das Actionspektakel Godzilla x Kong: The New Empire hat alle Box Office Erwartungen übertroffen! Legte man schon in der Vorwoche in den USA mit 80 Millionen Dollar hinter Dune 2 (82,5 Millionen) den zweitbesten Kinostart des Jahres hin, so halten sich die beiden Riesenmonster seitdem unangefochten an der Spitze. Mit weiteren 31 Millionen am Wochenende in den USA.

Der bereits fünfte Film im MonsterVerse zeigt die Riesenechse und den Mega-Affen erstmals als Verbündete. Im Kampf gegen Arktische Unterseedrachen, Riesenspinnen und einen unterirdischen Affengott müssen sie die Erde retten.