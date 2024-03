× »Ghostbusters« sorgen für starke Kino-Quoten

Seit 40 Jahre Kult, jetzt mit dem 5. Film "Frozen" Empire deutlich über den Erwartungen. Die "Ghostbusters" fahren am Wochenende satte 61 Millionen Dollar Kassa ein. Damit knackt das Franchise jetzt die Kino-Milliarde!

45,2 Millionen Dollar Kassa am Wochenende in den USA. Weltweit schon 61 Millionen. Alles andere als ein frostiger Start für das neue Gostbusters Abenteuer "Frozen Empire". Damit knackt das Franchise 40 Jahre nach dem ersten Film in Summe auch gleich die magische ein Milliarden Dollar Grenze. Ein unerwarteter Erfolg: US-Kino-Insider hatten ja höchstens 40 Millionen für das Startwochende prognostiziert.

Die Story des bereits 5. "Ghostbusters"-Film führt die Sprengler-Familie zurück in die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort betreiben die original Ghostbusters rund um Dr. Venkman (Neil Murray) und und Dr. Stantz (Dan Aykroyd) ein geheimes Forschungslabor. Als dort eine böse Macht freigesetzt wird, müssen die Geisterjäger eine zweite Eiszeit verhindern.