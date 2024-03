× Taylor Swift bricht Streaming-Rekord bei Disney+

Taylor Swift erweitert ihre Rekord-Sammlung. Der Tour-Film "The Eras Tour (Taylor’s Version)" ist schon jetzt der größte Streaming-Hit aller Zeiten bei Disney+.

16,2 Millionen Streaming-Stunden in nur drei Tagen.Taylor Swift erweitert ihre Rekord-Sammlung. Der am 14. März gestartete Tour-Film "The Eras Tour (Taylor’s Version)" ist der größte Streaming-Hit aller Zeiten bei Disney+. Auch will sie in der Kino-Version, die mit stattlichen 261,7 Millionen Dollar Kassa längst als erfolgreichster Musikfilm aller Zeiten gilt, noch die Tour-Rarität „Cardigan“ sowie die vier bislang unveröffentlichten Akustik-Songs "I Can See You", "Maroon", "Death By A Thousand Cuts" und "You Are In Love draufsetzen.

75 Millionen Dollar hat Disney+ für die Rechte bezahlt und damit in einem Bieter-Krieg die Konkurrenten Netflix und Universal Pictures überboten. Eine Summe, die sich bezahlt macht. Laut "Forbes" gab es alleine am Wochenende in den USA 4,6 Millionen neue Kunden. Dazu hat sich die Disney-Subfirma Searchlight Pictures auch gleich die Rechte für Swifts Regie-Debüt gesichert. Sie will ja spätestens 2025 ihren ersten Spielfilm bringen.

Wann Swift dafür mit den Dreharbeiten beginnt, ist freilich unklar, schließlich steht sie nach einer kurzen Tournee-Pause, in der sie am 19. April auch gleich das neue Album "The Tortured Poets Department" bringt, ab 9. Mai in Paris wieder mit ihrer Rekord-Show "Eras" auf der Bühne: Für gleich 48 Europa-Konzerte. Drei davon zündet sie zwischen 8. und 10. August auch in Wien. Für 170.000 Fans.