× Swift & Kelce: KEINE Liebesshow bei den Grammys

Am Sonntag hofft Taylor Swift in Los Angeles auf sechs Grammys. Ihr Travis ist aber nicht dabei. Das Training für den Super Bowl geht vor!

Letzte Woche feierte Taylor Swift den Super Bowl Einzug ihres Boyfriends Travis Kelce auch mit wilden Küssen. Wer jetzt am Sonntag auf weitere Liebes-Beweise bei den Grammys hoffte, wird bitter nun enttäuscht. Travis ist am Sonntag in Los Angeles nun doch nicht mit dabei: „Ich wünschte, ich könnte Taylor bei den Grammys unterstützen und zusehen, wie sie jeden einzelnen Preis gewinnt, für den sie nominiert ist, aber … leider muss ich mich auf diesen großen alten Super Bowl vorbereiten, und wir haben dafür nur noch eine Woche,“ erklärt er nun in der The Pat McAfee Show seine Grammy-Absage.

Taylor zeigt da deutlich mehr Herz: Um ihren Travis am 11. Feburar beim Super Bowl in Las Vegas zu unterstützen, nimmt sie sogar eine 8.900 Kilometer lange und 13 Stunden dauernde Flugreise aus Japan in Kauf. Am 10.Febraur steht sie ja noch in Tokio mit der Rekord-Show „Eras“ auf der Bühne . Dank einer 17-stündigen Zeitverschiebung sollte sie es rechtzeitig zum Super Bowl schaffen. Und in die Arme ihres Travis.