Mega Super Bowl Stress für Taylor Swift

Am 11. Februar will Taylor Swift mit ihren Travis Kelce den Super Bowl Sieg feiern. Die ANtreise wird strapaziös, wie lsie Tags davor noch im 8.900 Kilometer entfernten Tokio auf der Bühne steht!

Am Sonntag qualifizierte sich Travis Kelce mit seinen Kansas City Chiefs für den Super Bowl. Wurde dafür auch gleich von seiner Taylor Swift würdig abgebusselt. Für die Pop-Queen bringt der sportliche Erfolg ihres Boyfriends jetzt jedoch einen irren Reise -und Planungs-Stress. Die Super Bowl steigt am 11. Februar im Allegiant Stadium von Las Vegas. Taylor, die ihren Travis ja schon bei acht der letzten zehn Spiele live im Stadion anfeuerte, will da natürlich unbedingt als Liebes-Glücksbringer mit dabei sein.

Pech nur, dass sie am 10.Febraur noch ein Konzert gibt. Und das nicht etwa in Amerika, sondern im 8.900 Kilometer entfernten Tokio. Dort steigt das letzte Konzert ihrer Japan-Tour. Gleich nach über dreistündigen Show, mit der sie im August ja auch drei Mal in Wien stoppt, will Taylor zum Flughafen. Mit dem Privat-Jet soll es direkt nach Vegas gehen. Mindestens 13 Stunden Flugzeit! Im Wettlauf mit der Zeit kommt ihr allerdings die Zeitverschiebung zugute. Tokio liegt 17 Stunden vor Las Vegas. Dort wird sie nun in der Nacht vor dem Super Bowl erwartet. Viel Zeit für den Schönheits-Schlaf bleibt ihr freilich nicht: Anpfiff ist ja um 15.30 Uhr Ortszeit.

Rund vier Stunden dauert das Aufeinandertreffen der Football-Giganten Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers. Danach wird Taylor mit ihrem Travis wohl noch groß abfeiern bzw. ihm Notfalls Trost spenden.

Dann folgt auch schon gleich die nächste stressige Reise: Schon am 16. Februar soll Taylor Swift ja in Melbourne, Australien wieder auf der Bühne stehen. Das ist immerhin noch 8.200 Kilometer von Las Vegas entfernt. Bei einer Flugzeit von 18 Stunden und einer Zeitdifferenz von 19 Stunden, die diesmal jedoch gegen Swift sprechen. Sie muss somit bereits am 14. Februar abjetten. Wäre also just am Valentinstag alleine. Außer natürlich ihr Travis begleitet sie. Zeit hätte er dann ja genug. Mit dem Super Bowl endet ja die Football Saison 2023/24.