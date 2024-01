× Neuer Rekord: Taylor Swift überholt jetzt auch Elvis

Der „King“ Elvis Presley hat jetzt in Taylor Swift seinen Meister gefunden. Die Pop-Queen schafft in den USA zum 68. Mal Platz eins und ist jetzt erfolgreichster Solo-Künstler der Billboard-Charts.

Zum Jahresende stürmte Taylor Swift mit der Neuauflage "1989 (Taylor’s Version)" wieder an die Spitze der US-Billboard-Charts und sicherte sich damit nach der erfolgreichste Tournee aller Zeiten (1,039 Milliarden Dollar Umsatz) und dem erfolgreichsten Musikfilm ("The Eras Tour", 250 Millionen Dollar Kassa) den nächsten Rekord. Mit insgesamt 68 Wochen an der Chartspitze hat sie jetzt Elvis Presley, der es „nur“ 67 Mal auf Platz eins schaffte, überholt und ist somit erfolgreichster Solo-Künstler in den US-Charts.

Gegen die erfolgreichste Band hat Swift freilich (noch) keine Chance. Die Beatles hielten sich bei Billboard insgesamt 132 Wochen auf Platz eins.

2024 setzt Swift ihren Erfolgsrun fort: Weitere 85 Eras-Konzerte, darunter das Dripple-Pack im August in Wien, bringen ihr mindestens 1,5 Milliarden Dollar Kassa. Dazu kommt die DVD vom Rekord-Film und eine Neuauflage von "Reputation".