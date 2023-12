× Taylor Swift rockt jetzt unsere Wohnzimmer - für satte 16 Euro

Im August tanzt Taylor Swift drei Mal i m Happel Stadion an. Bereits ab heute spielt sie bei uns im Wohnzimmer auf. Amazon Prime streamt ihren Rekord-Film „The Eras Tour“. Zum Hochpreis.

1,03 Milliarden Dollar Umsatz bei 60 Konzerten. Die erfolgreichste Tour aller Zeiten. Dazu schon 250 Millionen Dollar an den Kassen. Der erfolgreichste Musikfilm aller Zeiten. Mit ihrer „Eras Tour“ schreibt Pop-Queen Taylor Swift Geschichte. Jetzt kommt die Rekord-Show auch in unsere Wohnzimmer. Ab heute gibt’s den Tourfilm bei Amazon Prime als Stream. Leider nicht gratis, sondern zu einem eher stolzen Preis. Die Leihgebühr beträgt 15,99 Euro. Das ist zwar etwas billiger als im Kino, wo die Tickets bei uns zwischen 25 und 35 Euro (IMAX) kosteten, aber doch deutlich teurer als üblich: so gibt es z.b. „Barbie“ für knapp fünf Euro zum Leihen oder "Oppenheimer" für 14 Euro zum Kaufen.

© amctheatres.com ×

© Getty Images ×

In den USA, wo der Film in Anlehnung an Swifts Geburtsjahr 19,89 Dollar kostet, sorgt Swifts Hochpreis-Politik bereits für einen veritablen Shitstorm: „Sie verdient mit uns Milliarden und lässt uns nun nach Konzert und Kino ein drittes Mal tief in die Tasche greifen.“

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Für die 16 Euro gibt’s auf Prime immerhin eine „Extended Version“: drei Hits - „Wildest Dreams“, „The Archer“ und „Long Live“ - waren für die Kinoversion herausgekürzt worden, sind aber jetzt erstmals zu sehen. Bei der Tour gab es sogar noch mindestens zwei weitere Songs. u.a. „Cardigan. Die gibt’s dann wohl im August bei den drei Wien-Konzerten zu hören.