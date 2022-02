× Ben & Jerry’s startet Aktivismus-Podcast

Von den Eiskönigen Ben & Jerry’s gibt's jetzt auch was auf die Ohren. Neue Podcast-Reihe „Into the Mix" startet mit Popstar John Legend.

Ben & Jerry’s ist bekannt für innovative und verrückte Eiscremesorten. Aber auch für soziales Engagement. Jetzt startet man unter dem Motto „Into the Mix – A Ben & Jerry’s Podcast About Joy & Justice“ eine neu Podcast-Serie, die Aktivismus, Kunst und Kultur vereint.

Wandel. Moderiert von der New York Times Bestsellerautorin Ashley C. Ford berichten jede Menge prominenter Kulturschaffende wie sie selbst sozialen Wandel vorantreiben und unterstützen. In der ersten Folge spricht Ashley C. Ford mit Musiker John Legend über Rassismus im Strafjustizsystem in den USA und über das Privileg und die Wichtigkeit Gebrauch vom eigenen Wahlrecht zu machen. Außerdem erzählt er von seiner persönlichen sozial-aktivistischen Vergangenheit und wie er auf lokaler Ebene strukturellen Rassismus abbauen will. „Es ist wichtig, dass Künstler:innen die Vision einer gerechteren Zukunft mitgestalten; die Vorstellung einer besseren Welt muss für Menschen visualisiert werden.“

„Into the Mix“ ist auf allen gängigen Podcast Streaming Plattformen zugänglich. Weitere Gäste der Staffel werden unter anderem Umweltschützer Bill McKibben und Sängerin, Poetin und Aktivistin Patti Smith sein.