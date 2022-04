Schlagerstar Nicole macht Krebs-Diagnose öffentlich

Schlagersängerin Nicole schockt ihre Fans auf Instagram: Die 57-Jährige ist bereits 2020 an Brustkrebs erkrankt.

"Im Dezember 2020 musste ich plötzlich und unerwartet eine Reise antreten, die ich ganz sicher nicht gebucht hatte", schreibt Nicole in einem berührenden Posting an ihre Fans. Sie ist als Deutschlands erste Songcontest-Gewinnerin bekannt, 1982 siegte sie als 17-Jährige mit dem Song "Ein bißchen Frieden".

Nicole schreibt: Ihr sei damals klar geworden, dass ihr ein steiniger und schwerer Weg bevorstünde – Brustkrebs.



Bis jetzt hat die Sängerin ihre Erkrankung geheimgehalten. "Die wenigen, die von dieser Reise wussten, behielten es auf meinen Wunsch für sich, denn Mitleid wollte ich keins", erklärt sie. "Nichts drang an die Öffentlichkeit, was für mich an ein Wunder grenzte, aber genau diese Tatsache trug dazu bei, dass ich die nötige Zeit und Ruhe hatte, die ich für mich brauchte, um unbeirrbar an‘s Ziel zu gelangen."

Unter ihrem Posting zeigt sich Nicole mit kurzen Haaren. Es sind ihre eigenen, nachdem sie lange Zeit Perücke tragen musste. "Mein Leben lang trug ich nur lange Haare und plötzlich hatte ich eine Glatze. Das war hart", verriet sie der Bild. Dabei hatte Nicole Glück: Nur durch Zufall wurden bei einer Untersuchung zwei Tumore in ihrer rechten Brust entdeckt.

Nicole ist am Ziel: krebsfrei

Nun ist die Leidenszeit aber vorbei: "Nach 16 Monaten, geprägt von Ängsten und Zweifeln, aber auch Hoffnung und Zuversicht stehe ich nun endlich am Gipfelkreuz", schreibt sie weiter – nun endlich krebsfrei. "Die Sonne umarmt mich wieder, ihre Wärme trocknet nun alle Tränen, auch die ungeweinten, und ich sage leise, aber bestimmt und unendlich stolz zu mir: 'Mädel, du hast es geschafft!'"