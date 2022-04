Amadeus: Naschenweng besiegt Gabalier!

Überraschung bei den Amadeus-Awards: Nicht Top-Favorit Andreas Gabalier sondern Chart-Wirbelwind Melissas Naschenweng holt den Preis in der Kategorie ''Schlager/Volksmusik''. Die Show am 29. 4. wird auch als Tribute für Willi Resetarits geplant.

„Jetzt weiß ich wirklich, dass die Fans komplett hinter mir stehen. Denn das ist ein Publikums-Preis und die Konkurrenz war wirklich stark!“ Melissa Naschenweng jubelt über ihren bereits 4. Amadeus Award. Im Rahmen der vorgezogen "Amadeus Austrian Music Award Days" hat sie in der Kategorie Schlager/Volksmusik nicht nur Chart-Giganten wie DJ Ötzi, Semino Rossi oder Nik P. besiegt, sondern auch gleich Top-Favorit Andreas Gabalier. Nach dem Chart-Flop - sein neuer Hit "Ein neuer Anfang" schaffte es nicht einmal in die Top-75 - ist das der nächste Dämpfer für den sonst so erfolgsverwöhnten Volks-Rock'n'Roller



Tribute für Resetarits. Bei der Verleihung am Freitag (29. April) im Wiener Volkstheater ist die Schlager-Prinzessin jedoch nicht live dabei. „Ich habe an dem Abend ein Konzert und das ist fast noch schöner als zu gewinnen.“ Der Abend, bei dem auch Top-Preise wie „Album des Jahres“, „Song des Jahres“ oder „Live Act des Jahres“ verliehen werden soll ganz im Zeichen von Willi Resetarits und seinem Dr. Kurt Ostbahn stehen. Die IFPI plant eine emotionelles Tribute an den am Sonntag überraschend verstorbenen Kult-Sänger. Resetarits gewinnt ja im Verbund mit seinen musikalischen Freunden Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth auch den Preis in der Kategorie Jazz/World/Blues.

Hit-Show. Dazu gibt es Auftritte von u.a. Bilderbuch, Ina Regen Folkshilfe , Chris Steger oder Boris Bukowsi, der auch mit dem Award für das Lebenswerk ausgezeichnet wird. Durch das Programm führt einmal mehr Conchita Wurst. ORF1 überträgt ab 22.15 Uhr live zeitversetzt. Als Warm-Up gibt es noch bis incl. Freitag jeweils um 13 Uhr auf oe24.at täglich die Gewinner den Genre-Kategorien.

Das ist der Amadeus Fahrplan:

19. April Rock/Pop – Sieger Josh.

20. April Alternative - Sieger Granada

21. April Jazz/World/Blues - Molden/ Resetarits/Soyka/Wirth

22. April Tonstudiopreis Best Sound – Oska

25. April Schlager/Volksmusik – Melissa Naschenweng

26. April Hip Hop/Urban

27. April Hard & Heavy

28. April Electronic/Dance

29. April Amadeus Show im ORF