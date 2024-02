× Pop-Lolita Holly Humberstone lieferte Konzert-Wunder in Wien

Holly Humberstone betörte Wien mit einem heißen Sensations-Konzert. Im Publikum war auch Chart-Star James Arthur dabei.

Wenn sich bei einem Wien-Konzert sogar Chart-Star James Arthur („Say You Won‘t Let Go“) fast unerkannt und mit Kapuze getarnt ins Publikum mischt, dann ist durchaus Großes zu erwarten. Am Freitag war das in der Simm City der Fall. Beim Österreich-Debüt der britischen Durchstarterin Holly Humberstone, die sich mit eingängig-lässigen Pop-Perlen wie „London is Lonely“ oder „Deep End“ längst in die Radio-Playlisten und zum Brit-Award als Rising Star (2022) gespielt hat.

In die Fan-Herzen sowieso. Und so wurde auch ihr Wien-Stopp vom Opener „Paint My Bedrom Black“ bis zum Finale „Scarlett“ von den 600 Besuchern als ausufernde Pop-Party gefeiert.Kreisch-Alarm, Ausdrucks-Tanz und Fan-Schilder-Choreografien inklusive.

Holly, die mit klobigen Biker-Boots und neckischem blauen Mini-Kleid antanzte, erwies sich dabei als ebenso sympathisch wie grandiose Vollblut-Entertainerin. Mit juveniler Lässigkeit jonglierte die Pop-Lolita ebenso leichtherzig wie beeindruckend zwischen Gitarre („The Walls Are Way To Thin“), Tanzeinlage („Into Your Room“) oder Keyboard („Falling Asleep at the Wheel“). Dazu gab‘s mit „Dive“ sogar eine ersten Vorgeschmack auf die für 15. März erwartete EP “work in progress”.

James Arthur, der am Samstag im Gasometer aufspielte, blieb übrigens bis zum Schluss: bei so einem Konzert-Leckerbissen auch kein Wunder!

ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler-Künz mit James Arthur beim Konzert von Holly Humberstone.