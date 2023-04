Start für die Gabalier-Tour

Heute startet der Volks-Rock’n’Roller seine große Tournee.

Tausendsassa. Was Andreas Gabalier angreift, wird zu Gold. Erst kürzlich launchte er sein erstes Magazin, das schon kurz danach fast überall ausverkauft war, kurz danach stellte Gabalier seine erste Sonnenbrillen-Kollektion vor und heute startet er seine große Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Den Anfang macht der Volks-Rock’n’Roller heute Abend in der bis auf den letzten Platz gefüllten Mercedes Benz Arena in Berlin, bevor er morgen in Frankfurt am Main rocken wird.

Hit-Feuerwerk. Mit im Gepäck hat Gabalier seine größten Hits von I sing a Liad für di über Hulapalu bis hin zu seinen neuen Songs aus dem Album Ein neuer Anfang. Vier Termine wird Gabalier auch in Österreich spielen: Am 9. Juli in Klagenfurt, am 18. und 19. September im Tennisstadion von Kitzbühel, am 3. November in der TipsArena in Linz und am 4. November das Finale in der Wiener Stadthalle.