Österreichs Schlager-Queen ist im heimischen Musik-Olymp angekommen.

Hit-Garant. Kaum zu glauben, aber Melissa Naschenweng holt sich zum vierten Mal hintereinander den Amadeus Award in der Kategorie „Schlager Volksmusik“. Die smarte Chart-Stürmerin verweist dabei Andreas Gabalier bereits zum dritten Mal auf die Plätze. Zusätzlich ist Melissa noch in der Kategorie „Album des Jahres“ mit ihrem neuen Werk Glück nominiert. Ob sie auch diese Kategorie nach ihrem Sieg 2020 erneut für sich entscheiden kann, wird sich bei der großen Gala am Freitag im Wiener Volkstheater zeigen.

Auf Tour. Persönlich mitbekommen wird es Melissa aber nicht, da sie an diesem Abend im Rahmen ihrer Bergbauern-Tour in St. Pölten auf der Bühne steht.

Vorschau. Morgen wird sich zeigen, wer in der Kategorie „HipHop Urban“ die Nase vorne hat. Hier tritt Titelverteidiger RAF Camora gegen Stars wie Bibiza, KeKe, Kamp und Fid Mella sowie Yung Hurn an.