Naschenweng als "Starmania"-Schlager

Musikalische Senkrechtstarterin ist am Freitag ab 20.15 Uhr in ORF 1 als Gastjurorin zu sehen

Am Freitag, dem 1. April 2022, legt Musikerin und Entertainerin Melissa Naschenweng ihr Markenzeichen, die pinke Harmonika, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 zur Seite und schlüpft in die Rolle der „Starmania 22“-Gastjurorin. Die zehn Kandidatinnen und Kandidaten müssen vor der Powerfrau mit der Vorliebe für Lederhosen, Traktoren und „Bergbauernbuam“ unter Beweis stellen, dass auch sie eine Performance auf die Bühne stellen können, die das Publikum mitreißt – egal ob emotional oder kraftvoll – Hauptsache unterhaltsam. Die Top Ten der diesjährigen „Starmaniacs“ sorgen dabei für ein Bühnenhighlight nach dem anderen. Sie geben alles, um die Jury und insbesondere das Publikum von ihrem Talent zu überzeugen. Wem das gelingt, verrät Moderatorin Arabella Kiesbauer. An ihrer Seite: Ö3-Star und Kommentator Philipp Hansa.



Regionalität mit rockigem Touch: Melissa Naschenweng im Jury-Sessel

Senkrechtstarterin Melissa Naschenweng verzeichnet einen Erfolg nach dem anderen: Sie erzielt auf YouTube mit ihren Songs Millionen von Klicks, steht mehr als 180-mal pro Jahr auf der Bühne und stürmt mit ihren Alben regelmäßig die Charts. Die Spezialität der Kärntnerin: die Bühne rocken und für gute Laune sorgen. Die dreifache „Amadeus“-Preisträgerin hilft den „Starmaniacs“ vom Jury-Sessel aus mit wertvollen Tipps, um ihren Performances mehr Power zu verleihen. Melissa Naschenweng verbindet in ihrer Musik Rock mit Regionalität – das kommt auch bei ihren Fans und vielen Social-Media-Followern gut an. Sie zeigt, dass beim Publikum besonders Authentizität gefragt ist und lebt den „Starmaniacs“ vor, wie wichtig es ist, sich selbst in der Musik treu zu bleiben. Melissa Naschenweng: „Jurorin zu sein, ist eine völlig neue Aufgabe für mich, auf die ich mich wirklich schon sehr freue! Bei den Kandidatinnen und Kandidaten werde ich den Fokus auf das Gesamtpaket legen. Ich bin zwar aus dem Schlagerbereich, glaube aber dennoch, dass ich sehr gut weiß, was alles nötig ist, um auch in anderen Bereichen erfolgreich zu werden! ‚Starmania‘ ist das perfekte Sprungbrett und ich freue mich, ein Teil davon zu sein!“