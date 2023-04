Ab dem 21.4. ist das Heft im Handel zu haben, wir wissen jetzt schon die Highlights daraus!

Andreas Gabalier hat in der Servus-Edition ein 148-Seiten starkes Heft über sein Leben, seine Leidenschaften und seine wichtigsten Menschen herausgebracht. Es trägt freilich seinen Namen und dazu, als Untertitel eine Einladung: "Willkommen in meiner kleinen steilen Welt - Der Volks-Rock'n'Roller so privat wie nie".

Gabalier - Diese drei Dinge wussten Sie noch nicht über ihn

Gabalier-Heft: Wir haben die Highlights

Andi als Bub : Was er werden wollte, statt Rockstar? Zahnarzt, Feuerwehrmann oder Mistkübler - all das hätte sich Gabalier auch als Beruf vorstellen können. Mit dem Medizinstudium habe er trotzdem nicht begonnen, sondern mit Jus "Weil es dort die schönsten Mädchen gab".

Klingelton : Wenn jemand Andi anruft, dann ertöt die Titelmusik der Serie Baywatch: "I'll Be Ready"

: Wenn jemand Andi anruft, dann ertöt die Titelmusik der Serie Baywatch: "I'll Be Ready" Gefährliche Hausarbeit : Beim Bügeln (Andras hat es gerne sauber und ordentlich) hat er sich schon mal sein Popscherl verbrannt, als er nackt vor dem Bügeleisen herumgesprungen ist...

Schicksalsschläge : Andreas Gabalier schreibt auch über die Selbstmorde seines Vaters und seiner Schwester. Er teilt seine Gedanken, erklärt, wie er weitermachen konnte und wie aus dem Schmerz sein großer Hit "Amoi seg ma und wieder" entsanden ist.

: Andreas Gabalier schreibt auch über die Selbstmorde seines Vaters und seiner Schwester. Er teilt seine Gedanken, erklärt, wie er weitermachen konnte und wie aus dem Schmerz sein großer Hit "Amoi seg ma und wieder" entsanden ist. Geheimnisse : Gabalier enthüllt nicht nur jene materiellen Dinge, die er nie wieder hergeben würde (psst, es sind sehr maskuline Dinge wie eine Lederjacke oder Boots) sondern auch Fotos aus dem Familienalbum, die noch keiner kennt und stellt seinen größten Fan vor!

Neue Herausforderungen: Das nächste Ziel soll Amerika sein, denn, so ein Begleiter von Gabalier: "Die Amerikaner lieben Typen wie ihn."

In der Rolle des Chefredakteurs erzählt der österreichische Musikstar auf 148 Seiten seine außergewöhnliche Lebensgeschichte, zeigt bisher unveröffentlichte Bilder, öffnet sein privates Refugium und lässt Freunde und Wegbegleiter zu Wort kommen.

"Andreas Gabelier - Willkommen in meiner kleinen steilen Welt - Der Volks-Rock'n'Roller so privat wie nie" ist ab dem 21.4. im Handel zu haben!