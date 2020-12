In 'Frühstück bei mir' gab sich Sänger Andreas Gabalier offen und ehrlich.

Im Interview mit Claudia Stöckl öffnete sich Sänger Andreas Gabalier. Er sprach mit ihr über viele Dinge aus seinem Privatleben.

Gabalier - Diese drei Dinge wussten Sie noch nicht über ihn

Darunter war auch die schlimmste Zeit in seinem Leben : "Ich habe nach dem Tod meines Vaters überhaupt nicht gewusst, wie es weitergeht und was das Leben überhaupt soll. Dass meine Schwester dann den gleichen Blödsinn nachmacht, habe ich mit Wut von mir geschoben. Das waren zwei absolute Horrorjahre!“

"Ich habe nie gesagt, dass ich es wirklich kann“

Doch nicht nur die Schrecken der Vergangenheit kamen zur Sprache. Auch einige sehr verblüffende, neue Informationen gab der Sänger über sich preis. Darunter das Statement , dass er nie gesagt habe, singen zu können. Die Aussage machte Gabalier, auf die Kritik an seinen jüngsten Auftritten angesprochen. „Für mich singe ich gut genug. Ich habe nie gesagt, dass ich es wirklich kann“, meinte Gabalier gegenüber Stöckl.

Gabalier: Keine Liebe in Sicht

Auch die Liebe war ein Thema während des Gesprächs. Die Trennung von Silvia Schneider ist eineinhalb Jahre her, oft wurde gemunkelt, die Liaison sei überhaupt ein PR-Gag gewesen. Dem widerspricht Gabalier allerdings. Auch mit Gerüchten was eine Nachfolgerin angeht, räumt er auf. Überhaupt weiß er nicht, ob es wieder eine Frau an seiner Seite geben werde, oder wann: „Es ist noch niemand nachgefolgt, weil ich das noch nicht will und noch nicht zulassen kann. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich die Türe zu meinem Haus und zu meinem Herzen öffne.“

Kein verstaubtes Frauenbild

Noch ein bisschen mehr aus seinem Privatleben plauderte Gabalier, als er verriet, im Bezug auf Frauen und Beziehungen nicht altmodisch zu sein. Denn Ex-Freundin Silvia habe alles geschupft, die Hosen angehabt, wenn man so will: "Sie hat alles gemacht, was man karrieretechnisch machen kann und war parallel auch zu Hause total engagiert." Macho sei er keiner und Hausarbeiten wie Staub saugen oder Wäsche waschen mache er selber.