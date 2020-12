Das sagt Sänger Andreas Gabalier seinen Kritikern.

Andreas Gabalier stand nach seinem Auftritt in der ORF-Weihnachtsshow in der Kritik.

Nach Shitstorm: Gabalier meldet sich

Seine Fans fanden den Auftritt ihres Idols freilich wundervoll. Doch andere Zuseher mochten die Interpretationen von Weihnachtsklassikern durch Gabalier nicht so gerne. Es hagelte im Netz heftige Kritik an Stimme, Gesang und an der Tatsache, dass Gabalier sich überhaupt an Weihnachts-Klassikern vergreift. „George Michael rotiert im Grab“, kommentierte ein User.

Gabalier reicht Kritikern die Hand

Doch nun hat sich Gabalier auf Facebook an seine Kritiker gewandt. Er schreibt in einem Posting, ganz nach Weihnachtsfriedenmanier: "RESPEKT und ein gesundes Miteinander, statt Missgunst und Hass in einer ohnehin nicht unwesentlich angespannten Zeit !!! ... es ist nur Musik".