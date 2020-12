Andreas Gabalier spaltet das Internet

Sein ORF-Weihnachts-Special bringt Gabalier viel Lob, aber auch heftige Kritik.

Polarisierend. Es wäre nicht Andreas Gabalier, wenn er nicht für Aufregung sorgen würde. So auch bei seiner Weihnachts-Show, die Samstag im ORF lief. Der Chart-Stürmer interpretierte dort Xmas-Klassiker wie White Christmas, Here Comes Santa Claus oder auch Last Christmas im Duett mit Gregor Meyle.

Heftig. Während Gabalier-Fans zu ihrem Idol stehen und die Show „Weltklasse“ fanden, hagelte es von anderen Seiten heftige Kritik an Stimme, Gesang und an der Tatsache, dass Gabalier sich überhaupt an Weihnachts-Klassikern vergreift. „George Michael rotiert im Grab“, kommentierte ein User.