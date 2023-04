Josh. ist erster Amadeus-Sieger

Im Vorjahr holte Josh. gleich drei Amadeus Awards. Jetzt darf er schon wieder jubeln. In der Kategorie "Pop/Rock" bremste er Pizzera & Jaus, Bilderbuch, Edmund und Wanda aus.

Am 28. April steigen im Wiener Volkstheater die 23. Amadeus-Awards. Schon jetzt steht der erste Sieger fest: Josh. sichert sich mit dem Hit Expresso & Tschianti den Award in der Kategorie „Pop/Rock“. Bremst damit die Chart-Granden Pizzera & Jaus, Bilderbuch, Edmund und Wanda aus und wiederholt auch gleich den Vorjahres-Erfolg. „Ich kann es überhaupt nicht glauben, weil das im schwierigsten Jahr meiner Karriere passiert ist“ zeigt er sich gerührt.

Fahrplan. Bis zum 27. April werden nun wieder täglich absurderweise die Gewinner in den Genre-Kategorien vorab verraten. Von Alternative (Morgen) über Sound (Freitag) bis Hard & Heavy (Mittwoch): Besonders spannend wird es am Montag. Da will Melissa Naschenweng zum bereits vierten Mal in Folge Andreas Gabalier übertrumpfen.

Favoriten. Geheim bleiben nur die vier Hauptkategorien. Da könnten RAF Camora, Pizzera & Jaus und Wanda je zwei Mal gewinnen. Und Josh. seinen zweiten Award abstauben.