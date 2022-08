Ed Sheeran: Sein geheimer Wien-Fahrplan

Ed Sheeran rockt Donnerstag und am Freitag 130.000 Fans in Wien. Er bleibt nur 48 Stunden.

Pop. Letzte Woche ließ er 156.000 Fans in Warschau ausflippen („Einer meiner Tourfavoriten!“), am Wochenende überraschte er mit einem Gastauftritt bei den Hardrockern von Bring Me the Horizon am Reading-Festival, und jetzt tankt Ed Sheeran auf seinem Vier-Millionen-Euro-Anwesen in Suffolk, England, an der Seite von Gattin Cherryl und den Töchtern Lyra Antarctica und Jupiter Kraft für seine Wienkonzerte.

Am Donnerstag und Freitag rockt er ja für 130.000 Fans im Ernst-Happel-Stadion. Das Grande Finale eines ­unglaublichen Event-Sommers und die größten Konzerte des Jahres.

Fahrplan. Dafür will er so spät wie möglich nach Wien reisen. Eine Ankunft seines Privatjets in Schwechat wäre schon heute Mittwoch möglich. Insider erwarten Sheeran jedoch erst morgen. Auch 2018 jettete er erst wenige Stunden vor Konzertbeginn ein und checkte überhaupt erst nach dem ersten Konzert im Hyatt ein. Dort wird er auch jetzt wieder erwartet. Er soll bis Samstag bleiben.

Trick. Die Show unter dem Motto „Mathematics“ stellt alles in den Schatten: 23 Welthits, eine „Prater-Bühne“ im 360-Grad-Setting mit Drehscheibe, Feuerwerk und Rundum-Screen sowie ein irrer Trick: Sheeran wird nämlich versteckt in einer Kiste zur Bühne gerollt.