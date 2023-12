Taylor Swift ist "Person of the Year"

Taylor Swift war dieses Jahr in aller Munde, daher hat sie den Titel auch redlich verdient

Keine andere hat die Welt in diesem Jahr so bewegt wie Talyor Swift. Zumindest, wenn es nach dem "TIME"-Magazin geht. Denn dieses wählte die Sängerin am Mittwoch zur "Person of the Year". "Eine Person aus 8 Milliarden auszuwählen ist keine leichte Aufgabe. Wir haben eine Auswahl getroffen, die Glück verkörpert. Eine, die Licht in die Welt bringt", erklärte Sam Jacobs, der Chefredakteur des Magazins auf "NBC".

Swift lässt sogar den König hinter sich

Damit hat Taylor die anderen Finalisten geschlagen. Im Rennen um den beliebten Titel waren unter anderen noch König Charles III und Barbie. "Swifts Erfolge als Künstlerin sind so unglaublich, dass es lächerlich wäre, sie jetzt alle aufzuzählen." Letztes Jahr ging der Titel übrigens an Ukraines Präsidenten Volodymyr Zelensky.