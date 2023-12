× Taylor Swift spendet eine Million Dollar für Tornado Opfer

Große Karriere, großes Herz: Taylor Swift spenden eine Million Dollar für die Katastrophenhilfe nach dem verheerenden Tornado in Tennessee.

In der Popmusik ist sie die Allergrößte, doch Taylor Swift zeigt auch ein großes Herz. Nachdem Tennessee am Samstag, dem 9. Dezember, von einen verheerenden Tornado heimgesucht wurde, spendete Swift nun eine Million Dollar für die Katastrophenhilfe.

Laut WKRN spendet Swift das Geld an die "Community Foundation of Middle Tennessee", um Hendersonville nach dem Sturm zu helfen. Tornados verursachten in der gesamten Stadt strukturelle Schäden und forderten sechs Todesopfer.

© getty images ×

„Die Swifts haben ihr ursprüngliches Zuhause in Tennessee in Hendersonville und Sumner County gefunden und engagieren sich weiterhin zutiefst für deren Wohlergehen“, sagte Hal Cato, CEO der Community Foundation of Middle Tennessee. „Taylors unglaublich großzügiges Geschenk sendet eine Botschaft an ihre Heimatstadt und die umliegenden Gemeinden, dass sie ihnen auf dem langen Weg der Genesung nach diesem verheerenden Ereignis den Rücken stärkt.“

Bevor Swift ihre Karriere startete, besuchte sie zwei Jahre lang die Hendersonville High School. Die Stadt war eine von mehreren in Tennessee, die am Samstag von Stürmen heimgesucht wurden, die diese südlichen Gemeinden verwüsteten. Über ein Dutzend Menschen wurden verletzt und mehrere Gebäude beschädigt. Der Tornado zog auf einer 11 Meilen langen Strecke durch den Staat. Der Wind erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 150 Meilen pro Stunde.