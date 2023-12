× „Barbie“, „Oppenheimer“ und Di Caprio als Globe-Favoriten

Am 7. Jänner steigen die 81. Golden Globe Awards. "Barbie", "Oppenheimer" und "Succession" ggehen dabei als Favoriten ins Rennen

Heuer waren die Tragik-Komödie „Die Todesfeen von Inisherin“ und die TV-Serie „Abbott Elementary“ mit je drei Preisen die großen Gewinner. Nun gehen am 7. Jänner "Barbie" (9 Nominierungen), "Oppenheimer" (8) "Killers Of The Flower Moon" und "Poor Things" (je 7) sowie der TV-Hits „Sucession“ (9) als Top-Favoriten in das Rennen um den 81. Golden Globe.

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer



Am Montag gaben Comedian Cedric the Entertainer und Grey’s-Anatomy-Star Wilmer Valderrama dafür mit 12 minütiger Verspätung die Nominierungen in 14 Film-und 13 TV-Kategorien bekannt. Die 300 Mitglieder Hollywood Foreign Press aus 57 Ländern setzen dabei wie erwartet Top-Stars wie Margot Robbie, Nathalie Portman, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Nicolas Cage, oder Matt Damon auf die Nominierungs-Liste. Und auch Taylor Swift: mit „The Eras Tour“ ist sie in der neuen Kategorie Blockbuster dabei. Bruce Springsteen könnte sogar seinen 3. Globe holen. Für den Soundtrack-Hit "Addicted to Romance".

Die 81. Golden Globes werden am 7. Jänner im Beverly Hilton Hotel von Los Angeles vergeben und sind der beste Gradmesser für die 96. Oscars, die am 10. März verliehen werden. Die Nominierungen dafür kommen am 23. Jänner.

Die wichtigsten Nominierungen der 81 Golden Globes:

Bester Film (Drama)



Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest



Bester Film (Musical/Comedy)



Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things

Beste Schauspielerin (Drama)

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Greta Lee, Past Lives

Carey Mulligan, Maestro

Cailee Spaeny, Priscilla

Bester Schauspieler (Drama)



Bradley Cooper, Maestro

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Cillian Murphy, Oppenheimer

Andrew Scott, All of Us Strangers



Bester Schauspieler (Musical/Comedy)



Nicolas Cage, Dream Scenario

Timothée Chalamet, Wonka

Matt Damon, Air

Paul Giamatti, The Holdovers

Joaquin Phoenix, Beau Is Afraid

Jeffrey Wright, American Fiction



Beste Nebendarstellerin:



Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

Jodie Foster, Nyad

Julianne Moore, May December

Rosamund Pike, Saltburn

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers