Die Person des Jahren nun auch im Stream!

Fans, aufgepasst! Popstar Taylor Swift hat kürzlich angekündigt, ihren Kassenrekorde brechenden Konzertfilm zu "The Eras Tour" als Stream herauszubringen.

Wie der Unterhaltungskonzern Universal nun bekannt gab, können Fans in Österreich den um drei Songs erweiterten Kinofilm ab 21. Dezember auf digitalen Plattformen ausleihen und zu Hause sehen. Offen blieben noch die Kosten.

Taylor Swift: Läuft für sie!

Rekorde

"Taylor Swift: The Eras Tour" war Mitte Oktober weltweit in die Kinos gekommen. Der Konzertfilm stellte an seinem Startwochenende auf Anhieb einen Rekord auf. Mit einem Einspiel von rund 95 Millionen Dollar allein in Nordamerika übertraf der Film den bis dahin erfolgreichsten Konzertfilm "Never Say Never" (2011) des kanadischen Sängers Justin Bieber, der in seiner gesamten Laufzeit 73 Millionen Dollar einbrachte. In Österreich kosteten Kino-Tickets wesentlich mehr als für einen normalen Spielfilm.

Ausverkauft in Wien

Die Sängerin ist seit März mit ihrer Tour weltweit unterwegs. Nächsten Sommer gastiert Swift dreimal im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion.