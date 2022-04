Das für 4. Juni geplante Wien-Konzert von Eric Clapton in der Stadthalle fällt aus!

Schlechte Nachrichte, für heimische Musik-Fans. "Aus tourneetechnischen Gründen" wird das Konzert von Eric Clapton am 4. Juni in der Wiener Stadthalle gestrichen! Die restliche Europa-Tour, die am 7. Mai in London starten soll, will Clapton aber wie geplant spielen. Die nähesten Österreich-Stopps sind nun München (2.Juni) und Prag (5. Juni).