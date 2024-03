Hype um "Chantal": Bester Filmstart seit Corona in Deutschland

"Fuck Ju Göhte" ist Kult! Jetzt geht Jella Haase mit den Spin-off "Chantal im Märchenland" auf Rekord Jagd: Die Vorzeichen stehen gut! Alleine in Deutschland wurden schon 700.000 Tickets verkauft!

Die Latte liegt extrem hoch: bis zu 630.000 heimische Kino-Besucher stürmten in die drei "Fuck Ju Göhte"-Filme von Elyas M‘Barek. Jetzt will seine Chantal, Jella Haase, ähnliches schaffen: Mit dem fröhlich-frechen Spin-off "Chantal im Märchenland". „Ich versuche mich vom Erfolgs-Druck so gut wie geht frei zu spielen,“ verrät sie im oe24-Talk, „Mein Hauptanliegen ist die Besucher kurz von ihren Alltags-Problemen abzulenken. Gerade in Zeiten die so schwierig sind.“

© Constantin Film ×

© Constantin Film ×

© Constantin Film/Gordon Timpen ×

© Constantin Film ×



Das gelingt ihr mit einer kindlichen Feel-Good Story, wo sie durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social-Media-Gimmick hält, in eine Märchenwelt gerät und dort kräftig aufmischt. Auch mit Kraftausdrücken, Emanzipations-Botschaft und Anlehnung an die Grimm-Märchen. Von "Dornröschen" über "Schneewittchen" bis "Hänsel und Gretel". Schließlich gilt es eine alte „Prophezeitung“ zu erfüllen und einen Drachen zu besiegen.

© Constantin Film ×

© Constantin Film

© Constantin Film ×

© Constantin Film ×



„Dass man Chantal dabei in einem feministischen Konzert setzt und sie so zur Heldin werden lässt, macht mich unfassbar glücklich,“ so Haase. Die Kino-Besucher auch: Alleine in Deutschland wurden für das Starwochenende über 700.000 Tickets verkauft. Das ist mehr als drei Mal soviel wie für "Dune 2" und der den besten Start eines deutschen Films seit Corona.